Ribery prova a caricare la squadra: "Dobbiamo credere nelle nostre forze e lavorare duro"
Le parole del talento francese
A cura di Redazione Labaroviola
07 novembre 2020 23:40
Franck Ribery ha postato sui suoi social una foto della sfida al Parma e ha provato a caricare i propri compagni di squadra:
“Dobbiamo credere nelle nostre forze e dobbiamo lavorare duro. Forza Ragazzi! Forza Viola!”
