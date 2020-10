CorSport, Ribery pronto per la Roma, tanta voglia di essere il leader. La fascia in Coppa Italia…

Franck Ribery si è riaffacciato sul rettangolo verde, dopo aver dato forfait contro l’Udinese. Domenica scorsa era addirittura in tribuna mentre ventiquattro ore dopo era già ad allenarsi al centro sportivo e mercoledì pronto ad entrare. Bruciare le tappe è il suo mestiere ed evidente l’età non lo frena da questo punto di vista. È tornato anche con la testa giusta, da quanto si è visto nei minuti in cui è stato in campo contro il Padova, che poteva far pensare ad un’occasione perfetta per tenerlo a riposo.

Da parte del francese un buon spunto e la voglia di essere utile alla causa. Soprattutto se si unisce al rispetto totale che i compagni hanno nei suoi confronti. Appena si è affacciato sul campo per sostituire Saponara, il capitano della sfida, Milenkovic gli ha passato la fascia di capitano. Anche se il difensore serbo è rimasto in campo, ha evidentemente riconosciuto un leader. Lo riporta il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, CORSPORT, FIORENTINA, OCCHIO LA DIFESA FA ACQUA! MARTINEZ QUARTA SOSTITUIRÀ PEZZELLA