Franck Ribery, tornato a Firenze ieri, oggi pomeriggio è stato al centro sportivo per svolgere le visite mediche. Il motivo? È stato autorizzato dall’ufficio igiene in quanto, prima della partenza in Germania aveva già effettuato un tampone al quale era risultato negativo, poi in seguito è risultato negativo anche al tampone e al test sierologico effettuato ieri.