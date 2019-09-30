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Ribery ha scelto la sua nuova casa, abiterà subito fuori da Firenze. I dettagli

Secondo quello che scrive quiantenla.it. , Ribebbe finalmente trovato la sua nuova casa a Firenze, subito fuori dalla città, in zona Bagno a Ripoli. A favore della scelta, ha pesato anche la presenza,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 settembre 2019 12:18
Ribery ha scelto la sua nuova casa, abiterà subito fuori da Firenze. I dettagli - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quello che scrive quiantenla.it. , Ribebbe finalmente trovato la sua nuova casa a Firenze, subito fuori dalla città, in zona Bagno a Ripoli. A favore della scelta, ha pesato anche la presenza, in via del Carota, sopra Ponte a Ema, della International school of Florenze dove Ribery pare intenzionato ad iscrivere i figli.

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