Ribery ha scelto la sua nuova casa, abiterà subito fuori da Firenze. I dettagli
Secondo quello che scrive quiantenla.it. , Ribebbe finalmente trovato la sua nuova casa a Firenze, subito fuori dalla città, in zona Bagno a Ripoli. A favore della scelta, ha pesato anche la presenza,...
A cura di Redazione Labaroviola
30 settembre 2019 12:18
Secondo quello che scrive quiantenla.it. , Ribebbe finalmente trovato la sua nuova casa a Firenze, subito fuori dalla città, in zona Bagno a Ripoli. A favore della scelta, ha pesato anche la presenza, in via del Carota, sopra Ponte a Ema, della International school of Florenze dove Ribery pare intenzionato ad iscrivere i figli.