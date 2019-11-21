Ribery ha la febbre, ieri ha saltato gli allenamenti. Ma a Verona ci dovrebbe essere. Le ultime

Ieri due allenamenti per la Fiorentina, ma non per Franck Ribery: il campione francese li ha saltati a causa di un lieve attacco influenzalE che ne ha consigliato allo staff medico - in accordo con Mo...

Ieri due allenamenti per la Fiorentina, ma non per Franck Ribery: il campione francese li ha saltati a causa di un lieve attacco influenzal

E che ne ha consigliato allo staff medico - in accordo con Montella - il riposo cautelativo. Nessun allarme specifico, ma mancando tre giorni alla trasferta di Verona la situazione sarà monitorata di ora in ora e tutte le attenzioni saranno rivolte alla seduta odierna per vedere se l'ex Bayern sarà presente: essendo noti temperamento e carattere,

Ribery farà l'impossibile per essere al Bentegodi. Intanto il gruppo ha recuperato anche gli ultimi Nazionali e adesso può lavorare compatto verso la partita contro l'Hellas. Lo riporta il Corriere dello Sport.