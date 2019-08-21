Ribery ha appena terminato le visite mediche. Tanti sorrisi e saluti ai tifosi presenti
Franck Ribery ha terminato proprio in questi minuti le visite mediche di rito alla clinica Fanfani. L'ex attaccante del Bayern è stato accolto da un vero e proprio bagno di folla da parte dei tifosi v...
A cura di Redazione Labaroviola
21 agosto 2019 14:08
Franck Ribery ha terminato proprio in questi minuti le visite mediche di rito alla clinica Fanfani. L'ex attaccante del Bayern è stato accolto da un vero e proprio bagno di folla da parte dei tifosi viola, tanti sorrisi e saluti da parte del francese.