Ribery ha appena terminato le visite mediche. Tanti sorrisi e saluti ai tifosi presenti

Franck Ribery ha terminato proprio in questi minuti le visite mediche di rito alla clinica Fanfani. L'ex attaccante del Bayern è stato accolto da un vero e proprio bagno di folla da parte dei tifosi v...

A cura di Redazione Labaroviola 21 agosto 2019 14:08

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