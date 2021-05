CorSport, Ribery-Fiorentina c’è intesa per il futuro ma prima la salvezza. La situazione attuale

La sua permanenza o meno a Firenze è uno degli argomenti che tiene banco in città. La situazione è questa: Ribery sarebbe disposto a rimanere, la Fiorentina sarebbe disposta a prolungare. Insomma il futuro di Ribery è ancora da scrivere. Ma ci sono anche alcuni particolari e questioni da mettere in chiaro fin a subito: l’ingaggio non potrà certo essere quello attuale che è di quattro milioni netti e stagione e poi servirà la definitiva presa di coscienza che a 38 anni non si può pretendere che giochi tutte le partite. Lo scrive il Corriere dello Sport.

