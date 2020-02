Il Corriere Fiorentina racconta che lo staff della Fiorentina monitora giorno dopo giorno i progressi di Franck Ribery all’interno del CS: ieri il francese ha ripreso per la prima volta confidenza col pallone dopo gli allunghi di due giorni fa. Il lavoro procede, lo stesso giocatore ci tiene a farlo vedere a tutti sui social, anche se non ci sono ancora forzature per non rischiare di compromettere tutto. E Iachini non può che essere contento di poter avere Ribery vicino alla squadra, anche solo per una questione di carisma e leadership nei confronti di un gruppo molto giovane. La prima convocazione dopo l’infortunio pare vicina, mail rientro in campo molto meno. Ci vuole ancora pazienza e ci potrebbe volere ancora un mese. Ma i primi passi verso il grande rientro sono stati fatti