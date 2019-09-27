Ribery e quello scherzo a Commisso dopo la Juventus: "Presidente mi sono strappato" la risposta...

Primo allenamento dopo la partita contro la Juventus, il presidente viola Rocco Commisso è a bordo campo. All’improvviso Franck fa una smorfia e comincia a zoppicare, ahia che dolore, indicando la cos...

Primo allenamento dopo la partita contro la Juventus, il presidente viola Rocco Commisso è a bordo campo. All’improvviso Franck fa una smorfia e comincia a zoppicare, ahia che dolore, indicando la coscia. Commisso allarmato: “Che è successo Franck?”. Ribery catastrofico e definitivo: “Strappo”. Balzo di Commisso in piedi, allarmato e senza parole. Ribery con il sorriso a parecchi denti: “Scherzo, presidente”.

Pare che Rocco, in inglese, abbia indicato a Franck un posto preciso dove andare, prima di sorridere insieme agli altri che erano con lui. Ma non è stato il solo, vittima di uno dei suoi scherzi anche Oliver Kahn che si prese una valanga di acqua ghiacciata ai tempi del Bayern.

La Nazione