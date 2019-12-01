Ribery costretto a lasciare il match dopo la scivolata di Tachtsidis. Oggi gli esami diagnostici

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport oggi Franck Ribery sosterrà gli esami diagnostici del caso dopo la scivolata da dietro di Tachtsidis con la gamba destra del numero 7 viola che rimane sot...

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport oggi Franck Ribery sosterrà gli esami diagnostici del caso dopo la scivolata da dietro di Tachtsidis con la gamba destra del numero 7 viola che rimane sotto il greco piegandosi in modo innaturale. Firenze è in ansia per Ribery ed incrocia le dita ma la preoccupazione è reale perchè Franck è stato portato fuori dallo staff per il dolore.