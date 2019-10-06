Ribery: "Corro e gioco per i tifosi viola. Fenomeno io? No, i fenomeni sono loro. Siamo un grande gruppo"

A fine partita a Dazn ha parlato Franck Ribery, queste le sue parole:"Sono molto felice quando vedo un ambiente così. Abbiamo giocato con cuore e coraggio per loro (indica i tifosi, ndr). Mi piace gio...

A fine partita a Dazn ha parlato Franck Ribery, queste le sue parole:

"Sono molto felice quando vedo un ambiente così. Abbiamo giocato con cuore e coraggio per loro (indica i tifosi, ndr). Mi piace giocare a calcio per momenti così belli, dobbiamo lavorare ancora e bene così, che anche oggi abbiamo vinto una partita molto difficile. Io Fenomeno? Anche i tifosi lo sono... Firenze mi piace, anche alla mia famiglia. Abbiamo una bella squadra, fatta di tanti giovani. L'importante è che mi senta bene, sto lavorando al massimo ogni giorno ed è importante essere arrivato subito al mio livello".