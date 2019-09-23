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"Ribery condiziona molto i cambi ed il gioco perchè lo rallenta. A 36 anni..."

Queste alcune parole di Salandin giornalista di Tuttosport che ha parlato di Ribery:“Il gol è una gemma assoluta, ma non bisogna farsi condizionare nel fare il mestiere di critico. A turno c’è molta i...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 settembre 2019 16:02
"Ribery condiziona molto i cambi ed il gioco perchè lo rallenta. A 36 anni..." - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Queste alcune parole di Salandin giornalista di Tuttosport che ha parlato di Ribery:

“Il gol è una gemma assoluta, ma non bisogna farsi condizionare nel fare il mestiere di critico. A turno c’è molta indeterminatezza, lo stesso Ribery condiziona molto i cambi e il gioco perché lo rallenta. A parte Ronaldo che è un fenomeno, gli altri a 36 anni fanno fatica. Non è un caso che possa giocare in Italia, un campionato molto lento e ce ne accorgiamo quando andiamo a giocare in Europa. Faticherà molto la Fiorentina, il centrocampo è lento e non protegge. Nota positiva è Chiesa, che è tornato a correre e ad avere voglia”.

TMW

 

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