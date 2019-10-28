Ribery: "Chiedo scusa a tutti. Mi aspetto per la Fiorentina la stessa attenzione data agli altri club"

Queste le parole di Franck Ribery sul suo profilo Twitter: "Mi dispiace molto per ieri sera, chiedo scusa ai miei compagni, al Mister. Chiedo scusa anche al signor Passeri perchè a fine partita ero m...

Queste le parole di Franck Ribery sul suo profilo Twitter: "Mi dispiace molto per ieri sera, chiedo scusa ai miei compagni, al Mister. Chiedo scusa anche al signor Passeri perchè a fine partita ero molto nervoso e dispiaciuto e spero possa comprendere quale era il mio stato d'animo. Io vorrei sempre stare in campo e dare una mano ai miei compagni, perchè son venuto qui a Firenze per questa città e questa società e mi aspetto per la Fiorentina più attenzione, l'attenzione che viene data agli altri club, per il grande lavoro che stiamo facendo ogni giorno tutti quanti insieme".