Ribery: "Che partita! Peccato per il risultato. Dobbiamo lavorare ancora per migliorare. Insieme!"
Queste le parole che Franck Ribery ha affidato al suo Instagram dopo la partita di ieri: "Orgoglioso di aver giocato i miei primi minuti con la Fiorentina. Che partita! Grande battaglia, grande suppor...
A cura di Redazione Labaroviola
25 agosto 2019 13:35
Queste le parole che Franck Ribery ha affidato al suo Instagram dopo la partita di ieri: "Orgoglioso di aver giocato i miei primi minuti con la Fiorentina. Che partita! Grande battaglia, grande supporto dai nostri tifosi, purtroppo non il risultato che avremmo voluto. Ora ricominciamo a lavorare duramente per migliorare ancora ed ancora. Insieme!"