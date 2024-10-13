Riaprono le iscrizioni per il Fanta Passione Fiorentina per vincere ogni settimana la maglia originale

Il Fantacalcio che sta appassionando tanti tifosi della Fiorentina riapre le iscrizioni e saranno aperte per tutta la durata del campionato

Riaprono le iscrizioni per il Fanta Passione Fiorentina, il fantacalcio che sta appassionando migliaia di tifosi viola. Essendo ormai iniziata la competizione, chi si iscriverà adesso non gareggia per i premi finali ma solo per quelli settimanali. Ogni settimana il miglior punteggio avrà la maglia originale della Fiorentina personalizzata a piacimento del vincitore

I criteri per formare la squadra sono: 270 crediti per prendere 3 portieri, 8 difensori, 8 centrocampisti, 6 attaccanti

Ogni settimana possibilità di modificare la squadra e migliorarla per avere più possibilità di vittoria

+ 1 per portiere imbattuto, modificatore difesa, panchina lunga

Ogni venerdì in diretta su Twitch e YouTube sul canale di Passione Fiorentina una puntata dedicata alla competizione, commento alla giornata e punteggi migliori e peggiori. Il costo di partecipazione è di 10€ e le iscrizioni saranno aperte per tutta la durata del campionato

Se avete problemi con le iscrizioni scrivete su WhatsApp al 3517570678

Ecco il link per iscriversi: https://www.fantalgoritmo.it/passione-fiorentina/

BARZAGLI MANDA UNA FRECCIATINA ALLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/barzagli-ricorda-il-no-della-fiorentina-il-mio-percorso-da-allenatore-poteva-iniziare-questestate/272277/