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Riaperto il settore Poltrone Est a Verona contro la Fiorentina. Gravina: "Sono molto deluso"

Nella giornata di ieri la Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC, dopo aver esaminato il ricorso presentato dall’Hellas Verona, ha disposto un supplemento istruttorio d’indagine e pertanto ha d...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 novembre 2019 13:56
Riaperto il settore Poltrone Est a Verona contro la Fiorentina. Gravina: "Sono molto deluso" -
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Nella giornata di ieri la Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC, dopo aver esaminato il ricorso presentato dall’Hellas Verona, ha disposto un supplemento istruttorio d’indagine e pertanto ha deciso di sospendere la chiusura del Settore Poltrone Est, ordinata dopo gli ululati razzisti rivolti a Mario Balotelli durante Hellas Verona-Brescia.

Qualche ora più tardi il Presidente della FIGC Gabriele Gravina, tramite l’Agenzia ANSA, ha commentato la sentenza con un secco e perentorio “sono molto deluso“. Presa di posizione molto dura da parte del numero uno della Federcalcio in attesa che venga completato il supplemento istruttorio d’indagine..

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