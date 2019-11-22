Riaperto il settore Poltrone Est a Verona contro la Fiorentina. Gravina: "Sono molto deluso"
Nella giornata di ieri la Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC, dopo aver esaminato il ricorso presentato dall’Hellas Verona, ha disposto un supplemento istruttorio d’indagine e pertanto ha d...
Nella giornata di ieri la Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC, dopo aver esaminato il ricorso presentato dall’Hellas Verona, ha disposto un supplemento istruttorio d’indagine e pertanto ha deciso di sospendere la chiusura del Settore Poltrone Est, ordinata dopo gli ululati razzisti rivolti a Mario Balotelli durante Hellas Verona-Brescia.
Qualche ora più tardi il Presidente della FIGC Gabriele Gravina, tramite l’Agenzia ANSA, ha commentato la sentenza con un secco e perentorio “sono molto deluso“. Presa di posizione molto dura da parte del numero uno della Federcalcio in attesa che venga completato il supplemento istruttorio d’indagine..
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