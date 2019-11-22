Riaperto il settore Poltrone Est a Verona contro la Fiorentina. Gravina: "Sono molto deluso"

Nella giornata di ieri la Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC, dopo aver esaminato il ricorso presentato dall’Hellas Verona, ha disposto un supplemento istruttorio d’indagine e pertanto ha d...

A cura di Redazione Labaroviola 22 novembre 2019 13:56

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