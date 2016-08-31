Retroscena Sportiello, affare saltato perché la Fiorentina non ha voluto alzare l'offerta di 700 mila euro
Un particolare di mercato che fa capire tanto sulla strategia della società viola
Mercato finito e tifosi viola molto arrabbiati. Marco Sportiello, portiere classe 92 dell'Atalanta vicinissimo alla Fiorentina nelle ultime ore di mercato è rimasto all'Atalanta. Motivo? La società viola non ha voluto alzare l'offerta di 700 mila euro e per questa ragione la trattativa è definitivamente naufragata. Tra l'altro la società bergamasca si era già rassegnata a perdere il proprio portiere e ha preso il numero uno della Lazio Berisha proprio per sostituire Sportiello. Ma alla fine non se n'è fatto nulla, con la Fiorentina che resta con questo difetto problema tra i pali e l'Atalanta che in questo momento si trova con due portieri di livello in rosa. La Fiorentina si fa sfuggire un bel colpo per soli 700 mila euro, eppure i soldi c'erano tutti...
Flavio Ognissanti