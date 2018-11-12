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Retroscena Pioli a Frosinone, durissimo confronto con la squadra nello spogliatoio

Secondo quanto raccontato da Radio Bruno, al termine della partita tra Frosinone e Fiorentina di venerdi sera, nello spogliatoio viola sarebbe andato in scena un durissimo confronto tra Pioli e la squ...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 novembre 2018 14:52
Retroscena Pioli a Frosinone, durissimo confronto con la squadra nello spogliatoio - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pioli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pioli
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Secondo quanto raccontato da Radio Bruno, al termine della partita tra Frosinone e Fiorentina di venerdi sera, nello spogliatoio viola sarebbe andato in scena un durissimo confronto tra Pioli e la squadra. Il tecnico si sarebbe infuriato per l'atteggiamento dei giocatori e per aver aver subito ancora una volta una rimonta. I toni si sarebbero anche alzati, con l’allenatore a sua volta ad assumersi la responsabilità delle sue scelte, scelte che sono stati ammessi come errori. Anche oggi, alla consegna della panchina d'oro, l'allenatore della Fiorentina è sembrato ancora molto amareggiato.

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