L’infortunio di Ribery aveva sconvolto il gruppo viola. Anche per questo il mister non allenta mai la presa. Da anni non si vedeva a Firenze un allenatore così elettrico in panchina, tanto che in tutte le partite è stato ammonito. Il suo vice Giuseppe Carillo e il team manager Alberto Marangon faticano a tenerlo dentro l’area tecnica. La sua forza, del resto, è questa. Sabato notte, mentre il pullman portava la squadra dal San Paolo alla stazione di Napoli, Iachini ha parlato al gruppo. Ha ribadito i complimenti, poi ha iniziato a parlare della prossima partita contro il Genoa, tra lo stupore generale. Ha abbozzato i primi concetti mentre i giocatori erano ancora euforici. Giusto così, mai fermarsi. Lo scrive il Corriere fiorentino.