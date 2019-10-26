Retroscena Dagospia, party segreto a luci rosse dopo Inter-Juventus. Presenti tanti giocatori

A distanza di due settimane si torna a parlare di Inter-Juve, match che ha visto i bianconeri imporsi 2-1 al Meazza lo scorso 6 ottobre. Non per quello che è successo nel rettangolo di gioco ma per un...

A distanza di due settimane si torna a parlare di Inter-Juve, match che ha visto i bianconeri imporsi 2-1 al Meazza lo scorso 6 ottobre. Non per quello che è successo nel rettangolo di gioco ma per un dopo-partita secondo indiscrezioni infuocato. Non fra le parti, bensì in un locale, affittato per l'occasione in zona Monumentale. A lanciare la clamorosa “bomba” è Dagospia che parla di un folto numero di giocatori delle due squadre accompagnati anche da alcuni e ben noti ex.

Secondo Dagospia, ad accompagnare i calciatori "a sgranare i rosari e a leggere poesie ermetiche un esercito di bombastiche "modelle", "ragazze immagine" e "influencer" in prevalenza russe e delle ex Repubbliche sovietiche. Le signorine erano in numero doppio rispetto ai signorini. La notte si è consumata tra champagne, sollazzi segreti e "strisciate" di carte di credito ultra gold. A spiccare nel locale il notissimo, amatissimo, sposatissimo ex calciatore ancora in pienissima attività ormonale. Di chi stiamo parlando? Ah, saperlo...".