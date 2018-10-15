Retroscena, Calamai: "Chiesa ha deciso di rimanere ancora a Firenze in caso di Europa"

Questo il retroscena su Chiesa del giornalista della Gazetta Calamai su Radio Blu: “Chiesa è uno dei prospetti migliore del calcio mondiale e fa impressione che abbia voluto rispettare il contratto co...

A cura di Redazione Labaroviola 15 ottobre 2018 12:16

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