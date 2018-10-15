Retroscena, Calamai: "Chiesa ha deciso di rimanere ancora a Firenze in caso di Europa"
Questo il retroscena su Chiesa del giornalista della Gazetta Calamai su Radio Blu: “Chiesa è uno dei prospetti migliore del calcio mondiale e fa impressione che abbia voluto rispettare il contratto co...
A cura di Redazione Labaroviola
15 ottobre 2018 12:16
Questo il retroscena su Chiesa del giornalista della Gazetta Calamai su Radio Blu: “Chiesa è uno dei prospetti migliore del calcio mondiale e fa impressione che abbia voluto rispettare il contratto con la Fiorentina. Ma la società non si deve adagiare sull’anomalia Chiesa e dovrebbe dirgli grazie attraverso un adeguamento dell’ingaggio. Da quello che mi risulta se i viola andranno in Europa resterà un altro anno”