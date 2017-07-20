Retroscena Bernardeschi, la Juventus avrebbe voluto chiudere a 30 milioni, ecco perché la trattativa non era mai cominciata
Il retroscena de La Nazione, Corvino non ha mai voluto trattare fino ad ora con la Juventus perché il club bianconero non avrebbe voluto spendere
A cura di Redazione Labaroviola
20 luglio 2017 10:20
Come riporta La Nazione la trattativa con la Juventus per Bernardeschi sta per definirsi, ma nel frattempo spunta un altro retroscena, secondo cui i bianconeri avrebbero voluto chiudere nelle scorse settimane per 30 milioni, e per questo motivo la trattativa non era mai cominciata. Dopo aver chiuso ieri il contratto per Veretout, Corvino ha ricordato al procuratore di Bernardeschi che oggi è atteso nel ritiro di Moena, le richieste della Fiorentina partono da 45 milioni più 5 di bonus.