Retroscena Bernardeschi, la Juventus avrebbe voluto chiudere a 30 milioni, ecco perché la trattativa non era mai cominciata

Il retroscena de La Nazione, Corvino non ha mai voluto trattare fino ad ora con la Juventus perché il club bianconero non avrebbe voluto spendere

A cura di Redazione Labaroviola 20 luglio 2017 10:20

Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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