Retromarcia Dragowski: "Non volevo fare polemica nei confronti del mio club."

Il portiere Dragowski, vice di Sportiello, ha voluto fare dello specifiche per quanto concerne una controversa intervista fatta nella giornata di ieri: "Lo ammetto, sono una persona molto ambiziosa. H...

Il portiere Dragowski, vice di Sportiello, ha voluto fare dello specifiche per quanto concerne una controversa intervista fatta nella giornata di ieri: "Lo ammetto, sono una persona molto ambiziosa. Ho 20 anni, grandi sogni e ho fame. Voglio crescere e progredire. Parlando della mia ultima intervista sono sorpreso che forse qualcuno l'abbia interpretata come una controversia con il club e nei modi più diversi. Non ho detto che adesso o fra un anno avrò chiuso con il calcio. Grazie per il vostro grande sostegno. Vi prometto che questo è solo l'inizio della mia avventura".