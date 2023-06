Retegui, Arnautovic e Dia, triello in attacco: l’oriundo del Tigre è in vantaggio sugli altri

La Nazione oggi in edicola fa anche il punto sul mercato degli attaccanti in orbita Fiorentina, restringendo il cerchio atre nomi: Arnautovic, Retegui e Dia, uno dei quali dovrebbe arrivare per sostituire o Jovic o Cabral. Fiorentina intenzionata a cambiare in attacco, il centravanti attualmente in vantaggio è Mateo Retegui, l’oriundo del Tigre. Per gli altri due dubbi su età e valutazione.

