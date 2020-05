Il tema stadio è sempre al centro dei pensieri di Commisso ma anche a quelli della politica fiorentina. Un gruppo di consiglieri regionali e comunali infatti, con i tre ex candidati sindaci di Firenze, Lasso, Valleri, e Bundu hanno scritto una lettera al presidente viola. Nel documento si citano gli stadi di Bergamo e Bologna, che sono stati e saranno ristrutturati, come modello da seguire, chiedendo a Commisso di rivedere i suoi progetti. Il nodo della vicenda? Le aree commerciali, le attività necessarie per aumentare il fatturato del club impossibili quasi da realizzare in caso di restyling del Franchi. Lo riporta il Corriere Fiorentino.