"Resto? Non so. Abbiamo un punto in più rispetto all'andata. Brutta partita perchè..."

Stefano Pioli ha parlato a Sky Sport a fine partita, queste le sue parole:"Non abbiamo perso l'Europa stasera. Abbiamo fatto troppi pochi punti nel girone d'andata. Non è questo il momento di guardare...

Stefano Pioli ha parlato a Sky Sport a fine partita, queste le sue parole:

"Non abbiamo perso l'Europa stasera. Abbiamo fatto troppi pochi punti nel girone d'andata. Non è questo il momento di guardare la classifica. Abbiamo sette partite decisive per il nostro campionato e la semifinale di Coppa Italia. Mi aspettavo una partita difficile ed è stato così. La squadra non è uscita bene dalla settimana difficile sia dal punto mentale che fisico, eravamo molto stanchi.

Dobbiamo lavorare di più, anche se oggi abbiamo dovuto schierare giocatori che non stavano al 100%. Nel secondo tempo la squadra ha giocato come sa.

Chiesa ha avuto un risentimento addominale. E' un ragazzo di una generosità incredibile, di grande passione per questa maglia e per questi colori e quando non riesce a dare il proprio contributo alla squadra soffre tanto. Tutti i miei giocatori fanno così. Abbiamo commesso degli errori soprattutto sul gol.

Sono in scadenza ma vedremo, amo questo lavoro, allenerò fino a 65 anni, ogni giorni miglioro sempre. Ho investito molto su questo lavoro fatto con i ragazzi. Mi piace stare con i giocatori e il mio lavoro è quello di migliorali. Per i miei ragazzi sono il migliore allenatore del mondo. Si è creato un qualcosa di indelebile. Ho ancora tempo per decidere sul mio futuro: ci sono ancora due mesi e poi comunicherò alla società le mie decisioni che ho già preso.

Non sono arrabbiato o dispiaciuto per come abbiamo giocato, ma per l’entusiamo che non dobbiamo perdere mai. Anche se sono giovani dobbiamo essere bravi a non demoralizzarci mai. Abbiamo perso solo una partita negli ultimi 3 mesi. Il bagaglio tecnico-tattico dei miei giocatori è di alto livello. Le porte sono ancora aperte anche per quanto riguarda la sfida di Coppa Italia. Dobbiamo continuare a lavorare duro e recuperare soprattutto tante energie. Non sono dispiaciuto per come è andata stasera. Sono contento della prova dei ragazzi".