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Restano solo pochi biglietti in tribuna centrale per Fiorentina-Juventus, stadio ad un passo dal sold out

Il 16 Marzo alle 18:00 andrà in scena Fiorentina-Juventus valevole per la 29esima giornata del campionato di Serie A, a 10 giorni dalla sfida l'Artemio Franchi è già praticamente sold-out. Nonostante...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 marzo 2025 12:34
Restano solo pochi biglietti in tribuna centrale per Fiorentina-Juventus, stadio ad un passo dal sold out - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.02.2025, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.02.2025, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Il 16 Marzo alle 18:00 andrà in scena Fiorentina-Juventus valevole per la 29esima giornata del campionato di Serie A, a 10 giorni dalla sfida l'Artemio Franchi è già praticamente sold-out. Nonostante il periodo non brillante della squadra di Palladino i biglietti per Fiorentina-Juventus soni andati a ruba, infatti sono già esauriti praticamente tutti i settori dello stadio, a partire della curva Fiesole che è stato il primo settore a riempirsi. Ma sono esauriti anche i posti in tutta la Maratona e nelle tribune laterali ed esterni, i pochi biglietti ancora disponibili infatti sono in tribuna centrale e in poltronissima.

Complice anche i pochi posti disponibili per via dei lavori al Franchi lo stadio si è riempito abbastanza velocemente, sale dunque l'attesa per quella che da sempre non è una partita come e altre. Prima però ci sono altri impegni a partire da quello di stasera contro il Panathinaikos.

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