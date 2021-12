Repubblica, Vlahovic si è promesso alla Juventus. Offerta monstre del City già a gennaio?

Dove andrà Vlahovic? Da quando ha scelto di non rinnovare con la Fiorentina, l’attaccante serbo è quotidianamente al centro del mercato. Nelle preferenze del City di Guardiola per la sessione invernale. L’ipotesi che da Manchester arrivi un’offerta irresistibile già a gennaio mina la felicità di Firenze in questi giorni. La Fiorentina vuole cederlo a fine anno e alle proprie condizioni, senza fare sconti a una valutazione di almeno 50 milioni. In verità Vlahovic ha fatto più di una promessa alla Juventus, attesa in estate a una trattativa non semplice con Commisso. L’esigenza di un numero 9 è stata ribadita anche nel vertice che si è tenuto alla Continassa. Se Vlahovic è il nome per il prossimo anno, Allegri gradirebbe subito Mauro Icardi. Lo scrive Repubblica.

