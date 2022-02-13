Repubblica: “Vendendo Vlahovic, Fiorentina gravemente indebolita. Cabral? La sorpresa”
La squadra di Italiano ora ha bisogno di sostegno
A cura di Redazione Labaroviola
13 febbraio 2022 10:58
Oggi all’interno di Repubblica troviamo un commento di Cappellini: “Punto primo la squadra ha bisogno di sostegno. Punto secondo Italiano non si discute. Punto terzo, si può ancora dire che vendendo Vlahovic a gennaio ci ha gravemente indebolito. Cabral potrebbe essere la vera sorpresa. Forse non vale Vlahovic”.
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