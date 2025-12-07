Repubblica: “Vanoli? Dovrebbe dimettersi e lasciare da soli i giocatori difronte a questa disfatta”

Vanoli dovrebbe dimettersi davanti alla leggerezza con cui la sua squadra affronta un momento così delicato. E non per colpe sue (visto come vanno le cose forse non ne aveva nemmeno Pioli), ma per l’inconsistenza di un gruppo molle e senza cattiveria, incapace di giocare un calcio aggressivo, senza rabbia negli occhi. Una Fiorentina inguardabile, tradita dai suoi giocatori, ferita nell’orgoglio, schiantata in fondo a una classifica che lascia poche speranze. Andrebbero lasciati da soli difronte a questa disfatta. Abbandonati al loro destino, visto che non fanno niente per cambiarlo.

Un’inerzia irritante, come le corse senza senso di Dodo, il passaggino laterale di Fagioli, il niente di Gudmundsson e potremmo continuare. Vuoti come il lancione a cercare Kean, uno schema antico e spesso inutile. E per favore la prossima volta risparmiateci il siparietto sul calcio di rigore, non se ne può più di certe sceneggiate. Se esiste una gerarchia va rispettata, punto. Vanoli si sgola, ma i giocatori sembrano una squadra di sordi. Lo riporta Repubblica.