Repubblica, trasloco Fiorentina, l’Empoli apre al restyling ma l’amministrazione segnala problemi

Da una parte la totale apertura da parte dell’Empoli Calcio, dall’altra le preoccupazioni dell’amministrazione comunale e degli esercenti della zona di Serravalle intorno allo stadio. La notizia del possibile spostamento della Fiorentina al Castellani di Empoli per i lavori di restyling al Franchi divide la città. Nel partito dei favorevoli c’è sicuramente il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi: «Per noi sarebbe un onore e un piacere risolvere un problema alla Fiorentina e ai suoi dirigenti. Avere i viola a Empoli sarebbe un beneficio per la città, anche se capisco che ci siano delle questioni da risolvere. Empoli merita questo palcoscenico nazionale e internazionale e vedere un Fiorentina-Juventus o un Fiorentina-Inter al Castellani sarebbe un bello spettacolo. Da parte dell’Empoli calcio c’è massima disponibilità».

La sindaca Brenda Barnini punta le sue attenzioni, invece, sui problemi legati all’ipotesi trasloco viola: «A me tocca essere realista più che favorevole o contraria e dalle prime valutazioni fatte, sia per ragioni di viabilità che di vivibilità per il quartiere di Serravalle, non mi sembra fattibile. Lo stadio Castellani non è fuori città, bensì si trova in una zona densamente abitata e priva di altri collegamenti stradali. Se per garantire la sicurezza poi si devono chiudere le strade e bloccare mezza città come già avviene per l’Empoli è evidente che non sia sostenibile farlo più di una volta ogni due settimane».

La viabilità è il tema centrale anche per Massimo Luschi, comandante della polizia municipale Empoli e Valdelsa: «Portare 16 mila spettatori ogni due settimane in città sarebbe una criticità non da poco e gestire il doppio impegno prevede forze notevoli e un dispiegamento di energie non da poco. Siamo pronti a collaborare ma mi auspico che la decisione sia presa ragionevolmente».

Un eventuale raddoppio degli impegni a Empoli comporterebbe non pochi disagi. Numeri alla mano al Castellani non riuscirebbero nemmeno ad entrare tutti gli abbonati viola. Forse sarebbe preferibile un percorso a lotti che consenta un utilizzo continuo, anche se parziale, dello stadio di Firenze». Lo scrive Repubblica.

