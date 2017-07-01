Repubblica, ecco come trasformare Borja Valero in un traditore

Come riportato dal quotidiano nazionale Repubblica, la Fiorentina e l' Inter hanno già un accordo da giorni per portare a Milano Borja Valero.

Come riportato dal quotidiano nazionale Repubblica, la Fiorentina e l' Inter hanno già un accordo da giorni per portare a Milano Borja Valero. L'ufficialità, in linea di massima, dovrebbe arrivare tra lunedí e martedi. Il piano infatti, sarebbe quello di far passare lo spagnolo come un traditore. Il tutto dopo averlo quasi ceduto a Roma prima e in Cina poi...