Repubblica svela: "Per Vanoli il vestito migliore per la Fiorentina è l'assetto a quattro, ma serve tempo"

Repubblica svela: “Per Vanoli il vestito migliore per la Fiorentina è l’assetto a quattro, ma serve tempo”

Vanoli ha sfruttato la settimana degli allenamenti per il passaggio a quattro

“Non sono un anarchico, ce l’ho in testa. Però dire oggi come giocheremo significherebbe dare un vantaggio agli avversari”. Al di là delle risposte enigmatiche, il tecnico viola sul cambio modulo ci sta lavorando davvero. E ha sfruttato la settimana di allenamenti proprio in tal senso. 4-3-2-1 o 4-3-1-2, l’idea dell’allenatore è che sia un assetto a quattro il vestito migliore per la Fiorentina. Ma un cambio così radicale necessita di tempo e lavoro.

Certo, le risposte avute fin qui sono state positive e non è da escludere che Vanoli decisa di giocarsi subito l’asso nella manica. Ma nel match di oggi contro il Sassuolo è più probabile che la Fiorentina torni a schierarsi con il consueto 3-5-2 che almeno in questo momento di difficoltà garantisce qualche sicurezza in più alla squadra. Lo riporta Repubblica.

