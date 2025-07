Repubblica svela: “Per ora nessuna offerta concreta per Comuzzo nonostante gli apprezzamenti”

Nel reparto difensivo della Fiorentina non si registrano ancora offerte concrete per il giovane Comuzzo, nonostante alcuni apprezzamenti. Intanto, Moreno è in procinto di trasferirsi al Levante, mentre su Valentini la dirigenza sta valutando se procedere con un nuovo prestito, con il Verona e altri club interessati alla finestra.

Sulla fascia destra, la situazione appare più delineata: dopo un colloquio positivo con Pioli, cresce l’ottimismo intorno a Dodo, considerato centrale nel progetto nonostante il rinnovo non sia ancora stato formalizzato. Il brasiliano ha ancora due anni di contratto e gode della fiducia dello staff tecnico. Lo riporta Repubblica.