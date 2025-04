Repubblica svela: “Gosens salterà sicuramente le prossime sue gare. La Fiorentina gestisce il suo infortunio”

Il bollettino medico su Robin Gosens non fa stare sereni i tifosi viola e Raffaele Palladino.Gosens infatti ha preso una botta nel piatto tibiale, punto in cui già in passato aveva rimediato un infortunio. Per questo c’è molta prudenza, anche dopo i consulti con il prof Flinck. Trattandosi di un edema il rientro deve essere schedulato senza fretta, e senza interessare i legamenti. L’ex Union ha si un fisico importante, ma conosce bene il tipo di infortunio. Sicuramente salterà le prossime due gare, contro Celje e Parma, mentre per le altre bisognerà aspettare gli esami. Lo scrive Repubblica.