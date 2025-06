Repubblica oggi in edicola svela un dettaglio relativo al prossimo futuro della Fiorentina, che non rivedrà a breve Commisso in città. Dopo le sue parole di ieri, il patron ha grande voglia di rilancio e seguirà il mercato dagli Stati Uniti, collegato spesso e volentieri sia con Firenze che con l’Arabia, in attesa di Pioli. Il tycoon tornerà in Italia soltanto a settembre, per la fine delle trattative, seguendo il tutto dall’altra parte del mondo sempre con grande partecipazione.