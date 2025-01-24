Repubblica svela: “Commisso a breve è atteso a Firenze. Farà sentire la sua presenza a dirigenza e giocatori”

Commisso torna a Firenze per affrontare diversi temi

Rocco Commisso è atteso a breve a Firenze. Il Presidente della Fiorentina affronterà vario temi. Dalla gestione della Fiorentina, fino alla situazione Franchi. Ma quello che conta è che in un momento così delicato per la stagione di Palladino e della sua squadra, Rocco Commisso faccia sentire la sua presenza vicino alla dirigenza e ai giocatori. Lo scrive Repubblica.

https://www.labaroviola.com/di-marzio-torino-in-pressing-per-ikone-si-cerca-lintesa-ma-la-fiorentina-fa-muro-per-un-prestito/285996/