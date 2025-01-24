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Repubblica svela: “Commisso a breve è atteso a Firenze. Farà sentire la sua presenza a dirigenza e giocatori”

Commisso torna a Firenze per affrontare diversi temi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 gennaio 2025 08:26
Repubblica svela: “Commisso a breve è atteso a Firenze. Farà sentire la sua presenza a dirigenza e giocatori” - Rocco Commisso
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Rocco Commisso è atteso a breve a Firenze. Il Presidente della Fiorentina affronterà vario temi. Dalla gestione della Fiorentina, fino alla situazione Franchi. Ma quello che conta è che in un momento così delicato per la stagione di Palladino e della sua squadra, Rocco Commisso faccia sentire la sua presenza vicino alla dirigenza e ai giocatori. Lo scrive Repubblica. 

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