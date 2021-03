Repubblica, super Vlahovic la scommessa dei record: ora la Fiorentina non deve farlo scappare

Vlahovic è il più giovane giocatore a realizzare una tripletta con la Fiorentina dai tempi di Paolo Monelli, è il terzo giocatore serbo ad andare in doppia cifra in una singola stagione di Serie A e soprattutto è uno dei quattro giocatori nati nel 2000 ad andare in doppia cifra nei cinque maggiori campionati europei in corso. E’ il 2023, che sarebbe anche l’anno di scadenza del contratto del serbo. Commisso ha sempre avuto parole di grande stima per il suo attaccante. Lo vogliono un po’ tutti, adesso di più. Compreso il Real Madrid che, secondo Don Balon sta pensando a lui per sostituire Diaz e Jovic. Starà alla proprietà e alla dirigenza trovare la via giusta per non farsi sfuggire un talento di questo calibro. Lo riporta Repubblica.

