Repubblica, Sottil, stasera la grande occasione: partirà dal 1′, la Fiorentina crede nel suo talento

Davanti per questa sera pochi dubbi: Nico Gonzalez destinato a subentrare e a spaccare la partita, Riccardo Sottil pronto a debuttare dal 1′. Una maglia pesante che testimonierebbe ancora di più la considerazione di allenatore e società per lui, difeso durante il mercato estivo di fronte a altri potenziali arrivi in quel ruolo, Berardi su tutti. Lo scrive Repubblica.

LEGGI ANCHE, GAZZETTA, ODRIOZOLA È STATO MANDATO ALLA FIORENTINA DA ANCELOTTI. STASERA PARTIRÀ DALLA PANCHINA