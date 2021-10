Repubblica, Sottil, la Fiorentina punta al suo rinnovo: l’attuale contratto scade nel 2024

La Fiorentina ci ha puntato da subito e adesso per Riccardo Sottil potrebbe essere arrivato il momento di provare a fare il salto. Di qualità, di mentalità anche di prospettiva. Fin qui non sempre è partito dall’inizio, con Italiano che spesso ha schierato Gonzalez e Callejon a supporto di Vlahovic. La sensazione è che in futuro Sottil potrà giocare sempre più titolare, a patto che a livello mentale sia sempre centrato su ciò che Italiano gli richiede.

La Fiorentina sta pensando al suo rinnovo di contratto attualmente in scadenza a giugno 2024. Non è un dettaglio anzi. Perchè le tempistiche sui rinnovi sono fondamentali specie se si pensa a quei giocatori giovani ma che potrebbero presto affermarsi. Lo scrive Repubblica.

