Repubblica, Simeone nel mirino del Cagliari. Potrebbe essere ceduto in prestito con diritto di riscatto

Secondo La Repubblica, Giovanni Simeone in questi giorni sta decidendo il suo futuro. Nella Fiorentina sarà infatti Vlahovic il titolare. Su di lui c'è il Cagliari e i viola potrebbero decidere di ced...

A cura di Redazione Labaroviola 08 agosto 2019 09:01

Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,

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