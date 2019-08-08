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Repubblica, Simeone nel mirino del Cagliari. Potrebbe essere ceduto in prestito con diritto di riscatto

Secondo La Repubblica, Giovanni Simeone in questi giorni sta decidendo il suo futuro. Nella Fiorentina sarà infatti Vlahovic il titolare. Su di lui c'è il Cagliari e i viola potrebbero decidere di ced...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 agosto 2019 09:01
Repubblica, Simeone nel mirino del Cagliari. Potrebbe essere ceduto in prestito con diritto di riscatto - Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Secondo La Repubblica, Giovanni Simeone in questi giorni sta decidendo il suo futuro. Nella Fiorentina sarà infatti Vlahovic il titolare. Su di lui c'è il Cagliari e i viola potrebbero decidere di cederlo in prestito con diritto di riscatto.

 

 

 

 

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