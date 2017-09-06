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Repubblica: Simeone tutto grinta e garra, ora manca solo il gol. Con l'aiuto di Thereau...

Sulle pagine di Repubblica si parla del cholito Giovanni Simeone: "Tutto grinta e garra fino a qui - scrive il quotidiano - ora manca solo il gol. Magari, a trovare la via della rete in queste prime g...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 settembre 2017 11:51
Repubblica: Simeone tutto grinta e garra, ora manca solo il gol. Con l'aiuto di Thereau... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone
Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone
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Sulle pagine di Repubblica si parla del cholito Giovanni Simeone: "Tutto grinta e garra fino a qui - scrive il quotidiano - ora manca solo il gol. Magari, a trovare la via della rete in queste prime gare di campionato, potrà aiutarlo la "chioccia" Cyril Thereau, ultimo arrivo a Firenze.

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