Repubblica: Simeone tutto grinta e garra, ora manca solo il gol. Con l'aiuto di Thereau...
Sulle pagine di Repubblica si parla del cholito Giovanni Simeone: "Tutto grinta e garra fino a qui - scrive il quotidiano - ora manca solo il gol. Magari, a trovare la via della rete in queste prime g...
A cura di Redazione Labaroviola
06 settembre 2017 11:51
Sulle pagine di Repubblica si parla del cholito Giovanni Simeone: "Tutto grinta e garra fino a qui - scrive il quotidiano - ora manca solo il gol. Magari, a trovare la via della rete in queste prime gare di campionato, potrà aiutarlo la "chioccia" Cyril Thereau, ultimo arrivo a Firenze.