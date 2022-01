Repubblica sicura: “Vlahovic via a zero? La Fiorentina teme una beffa da parte dei suoi agenti”

Vlahovic, un vero professionista che ha alzato un muro tra sé e le voci sul suo futuro, con la testa alla prossima partita, quella con il Genoa. Tutto il resto conta poco, almeno per il tecnico viola e il suo miglior attaccante. La società invece chiede all’entourage di uscire allo scoperto, è pronta a sedersi al tavolo delle trattative e vive ogni giorno che passa con la paura di chi sa che può perdere il calciatore a zero. Anche se il 2023, resta una data ancora lontano, il timore è che tutto dai procuratori sia stato già deciso per beffare la Fiorentina. L’Arsenal ci prova da settimane senza però ricevere risposte, unico vero club ad oggi in grado di muoversi in maniera pesante a gennaio. Lo scrive Repubblica.

LEGGI ANCHE, PROBABILE FORMAZIONE: DRAGOWSKI IN PORTA, SAPONARA NEL TRIDENTE. TORREIRA VA IN PANCHINA?