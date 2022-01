Probabile formazione: Dragowski in porta, Saponara nel tridente. Torreira va in panchina?

Oggi alle 20:45 la Fiorentina di Italiano tornerà al Franchi per affrontare il Genoa. L’allenatore gigliato sembra avere pochi dubbi di formazione. Secondo i maggiori quotidiani in edicola giocherà Dragowski in porta, difesa a quattro con Odriozola, Milenkovic, Igor e Biraghi. A centrocampo Bonaventura e Maleh. Ballottaggio Pulgar-Torreira. In attacco Gonzalez, Vlahovic e Saponara.

