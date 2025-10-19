Repubblica sicura: “Kean titolare? Scelta rischiosa ma significativa. Sabato era in gruppo”

Una settimana fa sembrava impossibile che Moise Kean potesse essere disponibile contro il Milan, dopo la distorsione alla caviglia subita in Nazionale contro l’Estonia. E invece, giorno dopo giorno, gli esami hanno confermato l’assenza di lesioni gravi e la sua condizione è migliorata rapidamente.

Nella rifinitura di sabato, l’attaccante si è allenato regolarmente con il gruppo, guadagnandosi la convocazione e, con ogni probabilità, una maglia da titolare. Una scelta rischiosa ma significativa per Pioli, che continua a considerarlo un punto di riferimento assoluto nella sua Fiorentina. Kean, uno dei giocatori più utilizzati prima della sosta, non ha mai saltato un minuto di campionato e ha lavorato duramente in settimana tra piscina, palestra e campo, fino al pieno recupero.

Il ritorno a disposizione del centravanti assume un valore anche simbolico: affronterà infatti il Milan di Allegri, l’allenatore che lo fece debuttare in Serie A da giovanissimo. Nel frattempo, Kean ha mantenuto alta la concentrazione e la fiducia, pubblicando sui social il messaggio “torno presto” e lanciando persino un nuovo singolo musicale. Anche Dodo ha condiviso sui social un ricordo del gol dell’anno scorso a San Siro, un gesto che testimonia l’unità e la voglia di riscatto del gruppo. Contro i rossoneri, Kean guiderà l’attacco, supportato da Fazzini e Gudmundsson, entrambi in buone condizioni fisiche: il primo ha smaltito i fastidi muscolari, mentre l’islandese arriva carico dopo due ottime prestazioni in Nazionale.

A centrocampo Pioli confermerà Dodo e Gosens sugli esterni, con Mandragora e Nicolussi Caviglia in cabina di regia. Panchina per Fagioli, su cui l’allenatore si è espresso con chiarezza, riconoscendo la buona condizione del giocatore ma sottolineando come abbia perso fiducia nel ruolo di regista. In difesa, davanti a De Gea, spazio ancora alla linea titolare con Pongracic, Mari e Ranieri. Il croato, pienamente recuperato dopo un piccolo infortunio, sarà regolarmente al suo posto, preferito a Comuzzo. Pioli ha confermato la fiducia nei suoi uomini chiave, consapevole che la sfida di San Siro rappresenta molto più di una semplice partita: è una prova di carattere per tutta la Fiorentina. Lo scrive Repubblica.