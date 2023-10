Repubblica: “Segnali di vitalità da Nzola, preoccupa Beltran, involuto e lontano dalla porta” 

Succede nelle piazze esigenti e appassionate come la nostra di sopravvalutare la squadra e sottovalutare il tecnico. Ranieri ha sempre fatto un calcio molto diverso da quello di Italiano, ma anche lui era capace di mettere un valore aggiunto alla rosa. Perché, è bene dirlo dieci cento millevolte, Italiano rende buono un gruppo discreto. Poi, certo, per renderlo buono gli fa correre dei rischi. Si può far qualcosa per limitare questi rischi? Si deve, e lo stesso Vincenzo Italiano ha dimostrato di lavorarci sopra. Ma non è che se questa squadra si abbassa, o lascia l’iniziativa agli avversari, improvvisamente ne esplodono le potenzialità.

Casomai, il contrario: è facile che ne emergano ancora di più i limiti tecnici e di organico. Insomma, meno polemiche gioverebbero a tutti. I motivi di allarme sono altri. Dice: abbiamo capito, parliamo di Nzola. Anche, però il centravanti angolano, sebbene non la butti dentro, dà segnali di vitalità. Con il Frosinone ha perso due o tre volte il momento buono per calciare, però c’è stato in manovra e nel dettare il passaggio. Preoccupano di più le ultime uscite di Beltran, involuto e lontano dalla porta. Lo abbiamo pagato tanto e, in prospettiva, non può che essere l’argentino l’uomo su cui puntare. Ma occhio a invocarlo titolare fisso subito, perché se Nzola si sblocca, per ora resta il calciatore più vicino a incarnare le qualità del 9 che serve alla squadra viola. Lo scrive Repubblica.

