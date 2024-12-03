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Repubblica: "Seconda notte tranquilla per Bove, in giornata uscirà un nuovo bollettino medico"

Il giornalista di Repubblica Matteo Dovellini tramite il proprio profilo X ha rivelato che in giornata uscirà un altro bollettino medico sulle condizioni di Bove, queste le sue parole:"Seconda notte "...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 dicembre 2024 12:32
Repubblica: "Seconda notte tranquilla per Bove, in giornata uscirà un nuovo bollettino medico" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Il giornalista di Repubblica Matteo Dovellini tramite il proprio profilo X ha rivelato che in giornata uscirà un altro bollettino medico sulle condizioni di Bove, queste le sue parole:

"Seconda notte "tranquilla" per Edoardo Bove ricoverato nel reparto di terapia intensiva all'ospedale Careggi di Firenze. Nelle prossime ore proseguiranno gli esami e gli approfondimenti mentre la squadra si allena al Viola Park per preparare la sfida di domani contro l'Empoli. In giornata un nuovo bollettino medico sull'evoluzione delle condizioni del giocatore della Fiorentina."

RICOSTRUZIONE MALORE BOVE

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