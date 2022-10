Repubblica, se la Fiorentina vince e i turchi non crollano sarà decisivo lo scontro diretto per andare agli ottavi

Vincere per chiudere virtualmente il discorso qualificazione e mettere in cassaforte il secondo posto. Vincere e sperare in un nuovo passo falso dell’Istanbul Basaksehir per accorciare ulteriormente verso quel primo posto che significa approdo diretto agli ottavi senza passare dai sedicesimi di finale contro le terze dei gironi di Europa League.

I calcoli della Fiorentina in vista della sfida di ritorno contro gli Hearts si muovono intorno a questi due obiettivi, in un girone in cui, a metà percorso esatto, i turchi comandano con 7 punti, i viola sono secondi a 4, gli Hearts terzi a 3 e l’Rfs Riga, mica tanto squadra materasso, ha 2 punti. Lo scrive Repubblica.

