Repubblica scrive: “Vlahovic via a gennaio? Follia. Mai alla Juve, sarebbe una beffa”

No, meglio non pensarci. Ma soprattutto è bene che non ci pensi la Fiorentina. No, Vlahovic non può essere ceduto a gennaio, ora che la squadra ha iniziato a volare. Dopo l’addio di Chiesa, la cessione di Vlahovic avrebbe il sapore della beffa. Perché se abbiamo capito che trattenere certi campioni per la Fiorentina è impossibile – trattenere contro voglia uno come Vlahovic sarebbe difficile per chiunque – per molti tifosi diventerebbe più doloroso vederlo giocare ancora in Italia, con la maglia della Juve.

Ma Commisso non può commettere errori in questa operazione. Anche a costo di rimetterci dei soldi, altrimenti Commisso non solo farebbe una figuraccia davanti alla città ma perderebbe anche credibilità. Visto come stanno andando le cose in campionato, cedere Vlahovic a gennaio sarebbe una follia, meglio aspettare giugno. Lo scrive Repubblica.

LEGGI ANCHE, REPUBBLICA, VLAHOVIC, A GENNAIO CIFRA MONSTRE MA LA FIORENTINA VUOLE EVITARE LA JUVE