Repubblica scrive: " Piccoli ha tanti estimatori, si cerca la soluzione giusta per il giocatore"

L'attaccante viola potrebbe tornare a cambiare maglia dopo un anno

L'attaccante viola Roberto Piccoli potrebbe cambiare nuovamente maglia ed è tra i principali candidati a lasciare il club viola. Ci sono varie squadre che si sono interessate a lui ma il costo del giocatore di un anno fa rende l'operazione a titolo definitivo molto complicata perché arriveranno offerte molto basse. La dirigenza viola sta valutando anche una cessione in prestito per fare in modo che Piccoli si rilanci lontano da Firenze per poi rivenderlo. Il Parma e la Lazio sono state le prime a chiedere informazioni per lui poi anche Cagliari, Venezia e Torino si sono mostrate interessate ma Piccoli non gradirebbe un club in lotta per la salvezza. Lo scrive Repubblica.